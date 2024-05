MOVIOLA | Lazio-Sassuolo, Tremolada in confusione ma senza errori grossolani

La moviola del match

La prima frazione di gioco si chiude senza nulla da segnalare: gara tranquilla per l'arbitro Tremolada, che non è quasi mai costretto a intervenire nel corso della partita. Unico ammonito Volpato (Sassuolo) per un fallo a metà campo al 19'.

Il secondo tempo

Nella ripresa la gara si fa più fisica e Tremolada, alla sua terza direzione in Serie A, inizia ad andare in confusione. Molti mezzi falli falli fischiati e altrettanti lasciati andare. Al 65' ammonito Kamada (giusto) per un fallo reiterato ai danni di Thorstvedt, punizione poi porterà all'azione del gol di Viti per il pareggio emiliano. Nei minuti successivi il direttore di gara non sembra voler estrarre cartellini per i giocatori del Sassuolo che, galvanizzati dal gol, iniziano a essere più scomposti. All'82' sanzionato anche Guendouzi che ferma un contropiede avversario. Si iscrive alla lista dei cattivi anche Zaccagni all'88'. Nel complesso una gara confusionaria nell'interpretazione di alcune situazioni per il direttore di gara, ma senza nessun. errore grossolano.