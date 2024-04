Lazio, Lotito: "Ecco quando presenteremo il progetto dello stadio. Su Primavera ed Academy..."

Quest'oggi, al termine della gara interna della Primavera, vinta dalla Lazio per 2-1 contro il Lecce, è intervenuto, ai microfoni di Lazio Style Channel, il Presidente biancoceleste Claudio Lotito. Dalla sfida della squadra di Sanderra ai nuovi progetti che comprendono l'Academy, Formello ed il progetto del nuovo stadio.

“Sono intervenuto all'intervallo e ho detto che noi siamo la Lazio, non potevamo mollare, dovevamo portare a casa assolutamente il risultato. Lo hanno fatto, con grande determinazione, spirito di gruppo e sacrificio: questa è la Lazio che voglio. Anche perché, dal punto di vista delle qualità e potenzialità, non siamo secondi a nessuno. Dimostreranno sul campo il proprio valore. Non è finita, l'ho detto alla squadra a fine partita facendogli i complimenti, ma dicendo che devono continuare su questa linea, mancano poche partite e dobbiamo avere lo stesso spirito per dimostrare che siamo tra le migliori del campionato” .

"Apriremo, verso la fine della settimana, la nuova struttura per la femminile. Stiamo lavorando poi per iniziare con i lavori per l'Academy, che prevedranno la realizzazione di grandi cose: una foresteria, una scuola, una chiesa e tutta una serie di attività che servono per supportare i ragazzi che fanno la scelta di dedicarsi al mondo dello sport, in particolar modo al mondo del calcio. Completeremo la struttura che coprirà tutte le età, dalla scuola calcio, con altri sette campi, fino alla Primavera. Porteremo tutto qui a Formello, così diventa un punto di riferimento d'eccellenza. Speriamo di farlo in breve tempo.

Presenteremo poi il progetto dello stadio: speriamo entro il mese o massimo i primi di maggio di presentare il progetto di massima dello stadio. Stiamo ultimando la nuova sede della radio, penso entro fine aprile, primi di maggio è terminato il nuovo studio della radio e stiamo ultimando anche due studi televisivi".