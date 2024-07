AURONZO DAY 4 | Allenamento mattutino e nel pomeriggio amichevole con la rappresentativa locale

La squadra, come di consueto, si è ritrovata intorno alle 10.30 allo Zandegiacomo per la seduta di lavoro mattutina. Nel pomeriggio poi andrà in scena la prima amichevole del ritiro, quella contro l'Auronzo (gara alle 18.00).

COMINCIA L'ALLENAMENTO

I portieri lavorano sul campo adiacente a quello principale, accolti da un caloroso applauso dei tifosi al loro ingresso.

Saluti in campo tra la squadra e lo staff di Baroni prima dell'inizio della seduta. Dopo la prima fase di riscaldamento, si passa ad una partita a tutto campo. Squadra rossa: Mandas; Lazzari, Patric, Kamenovic, Milani; Vecino, Cataldi; Tchaouna, Dele-Bashiru; Cancellieri; Noslin.

Squadra celeste: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Cancellieri; Castellanos.

Ad avere la meglio sono stati i celesti (4-0), con la doppietta di Cancellieri e le reti di Castellanos e di Isaksen.

Dopo la partita, al via un'altra gara ma stavolta a campo ridotto.

L'allenamento si chiude con una serie di rigori e di punizioni; a calciare: Pellegrini, Noslin, Tchaouna, Saná Fernandes e Castellanos che poi si defila per parlare qualche minuti a bordocampo con mister Baroni. Tra i pali Mandas, Furlanetto e Renzetti.