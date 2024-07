Nuno Tavares è arrivato ad Auronzo! Le prime immagini del nuovo terzino biancoceleste

Nella giornata di ieri, Nuno Tavares è sbarcato a Roma, ha visitato il centro sportivo di Formello e ha firmato il contratto che lo legherà alla Lazio fino al 2029. Ora ha anche ufficialmente raggiunto i suoi nuovi compagni al ritiro di Auronzo di Cadore, all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo.

Tavares è arrivato ad Auronzo: presto l'annuncio ufficiale

Oggi è previsto l'annuncio ufficiale da parte della società, ma intanto il laterale portoghese è pronto a iniziare questa sua nuova avventura in biancoceleste, dopo le esperienze all'Arsenal e al Marsiglia. Nuno Tavares sarà subito a disposizione di mister Baroni, che non vedeva l'ora di iniziare a lavorare con lui: "Scoprirete quanto è forte" aveva dichiarato ad alcuni tifosi presenti in ritiro.

Il classe 2000 ha firmato autografi per i molti bambini presenti ad aspettarlo, ha fatto qualche foto e ha stretto la mano a un raggiante mister Baroni, visibilmente felice del suo arrivo.

Questi i primi scatti di Nuno Tavares dal ritiro di Auronzo: