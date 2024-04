Le pagelle di Juventus-Lazio, semifinale di andata di Coppa Italia

Mandas 6,5 - Primo tempo di ordinaria amministrazione con il var che toglie un possibile pensiero annullando un calcio di rigore. Nella ripresa non ha colpe sulle reti di Chiesa e Vlahovic mentre è decisivo nell'intercettare un cross di Weah nel finale.

Patric 6,5 - Torna in campo per appena un tempo dove la giocata migliore è in fase offensiva con un cross perfetto per la testa di Luis Alberto. Tiene senza problemi gli inserimenti di Chiesa e Rabiot.

Dal 46' Casale 5 - Pochi istanti dal suo ingresso la Lazio si ritrova sull'1-0 con Chiesa che buca centralmente. Il bianconero prende fiducia e il centrale fatica non poco per marcarlo.

Romagnoli 5 – Tiene Vlahovic al guinzaglio per un'ora, appena gli concede spazio arriva il raddoppio del serbo. Non irreprensibile nemmeno in occasione del vantaggio di Chiesa dove lascia troppo campo fra se e il compagno.

Gila 5,5 - Gara dai due volti. Primi 45 minuti alla solita maniera, successivi 35 in cui sente la fatica commettendo diversi errori sia in marcatura che in uscita palla al piede.

Dall'80' Hysaj SV

Marusic 5,5 - Prima frazione di gara ordinata con i bianconeri che avanzano a fatica, maggiori problemi nella ripresa che inaugura tenendo in gioco Chiesa in occasione del vantaggio.

Vecino 5 - Si vede poco e male, impreciso in fase di impostazione calando troppo velocemente in fase di interdizione. Lascia una voragine centrale che apre al vantaggio della Juventus.

Guendouzi 6 - La Lazio gira a dovere per cinquanta minuti e il francese dimostra tutto il suo valore, quando calano i compagni cerca di richiamare tutti all'ordine.

Zaccagni SV - Pochi minuti dove viene randellato prima da McKennie e poi da Gatti, il tackle del difensore lo manda ko.

Dal 14' Isaksen 5 - Poteva e doveva essere la sua occasione per mandare un messaggio a Tudor e invece non azzecca una giocata.

Felipe Anderson 6,5 - E' il migliore nel momento migliore della Lazio e rimane il migliore anche nel momento peggiore. Parte centrale per poi spostarsi a sinistra, non cambia il suo rendimento positivo.

Luis Alberto 5,5 - Finchè le gambe girano le idee arrivano con il pallone che passa sempre fra i suoi piedi, colpisce una trasversa con un colpo di testa. Sparisce dal campo nella ripresa.

Dal 72' Kamada 5,5 - Un paio di lanci nel dimenticatoio e qualche ripiegamento, non riesce a dare la scossa.

Immobile 5 – Nessuna occasione, pochi movimenti in profondità e qualche controllo riuscito. Prova a duettare con i compagni ma non è serata, ne per lui ne per loro.

Dal 72' Castellanos 5,5 - Una spallata a Bremer e un tentativo dal limite ribatutto.

La pagella di Tudor

All. Tudor 5 - La Lazio dura appena un'ora di gioco, il vantaggio di Chiesa sgretola i biancocelesti che ora sono chiamati all'impresa nella gara di ritorno. Serviva un intervento in mezzo al campo per riequilibrare i reparti, purtroppo i cambi arrivano tardi quando la Juventus stava già 2-0.