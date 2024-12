LE PAGELLE | Ajax-Lazio: tre schiaffi romani agli olandesi

Sesta giornata di Europa League. La Lazio è chiamata alla dura tosta olandese contro l'Ajax. Dopo le tante polemiche extra-campo adesso a parlare è il lato vitale per il tifoso, il campo. I biancocelesti partono con il solito spirito battagliero e coeso che contraddistingue il gruppo guidato da mister Baroni. Un primo tempo ad alti ritmi contro la giovane squadra di Amsterdam che fa della corsa e del dinamismo le sue armi vincenti. I capitolini tengono botta in maniera perfetta nei primi 45 minuti, riuscendo a concretizzare anche le giocate e chiudendo in vantaggio con un bel gol di Tchaouna, lanciato in profondità dallo spagnolo Pedro. Il secondo tempo parte male solo per i primissimi minuti. L'Ajax sfrutta un calcio di punizione e sveglia la Lazio. I biancocelesti iniziano un'altra partita. La prestazione cresce in qualità e quantità di giocate. Ci pensano Dele-Bashiru e il solito Pedro a portare a casa una prestigiosa vittoria europea. Di seguito le pagelle.

