Lazio, Lotito: “Rinnovo Baroni? Con lui un rapporto familiare. Bisogna mantenere umiltà, spirito di gruppo e determinazione”

La Lazio quest’anno sta stupendo tutti all’insegna dei risultati sorprendenti, sia in campionato, dove la squadra ha collezionato 25 punti, che in Europa League, nove punti e primo posto in solitaria davanti alle 35 squadre europee. Ieri sera si è tenuta la presentazione del Gran Galà del calcio italiano, evento che celebra le eccellenze del calcio italiano e a cui ha preso parte anche Lotito. Il Presidente della Lazio ha rilasciato diverse dichiarazioni, tra cui alcune riguardanti la squadra e il nuovo allenatore della Lazio Marco Baroni e il suo eventuale rinnovo, conseguenza dell’ottimo lavoro svolto finora.

