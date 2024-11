Lazio, il programma della squadra tra partite, allenamenti e recuperi: in giornata i controlli di Dia

Terminata la sosta, la Lazio si ritrova a Formello per preparare i prossimi quattro mesi di campionato ed Europa League no stop: serviranno ancora grandi prestazioni per continuare l’ottimo percorso fatto finora e dare davvero concretezza ai risultati, guardando agli obiettivi con realismo ma determinazione. Lazio attualmente vanta 25 punti in campionato, un secondo posto vicinissimo al primo (solo un punto di distanza); in Europa League, invece, primo posto con 12 punti, davanti alle altre 35 squadre europee.

Le prossime partite della Lazio

La Lazio parte subito con una grande sfida domenica contro il Bologna, l’anno scorso lo scontro non è terminato positivamente (1-2 per gli emiliani dell’ex Thiago Motta), c’è ancora più voglia di riscatto. A seguire ci sarà la partita contro il Ludogorets in Europa (28/11); la trasferta a Parma (01/12); le due partite contro il Napoli (il 05/12 per la Coppa Italia e l’8 in campionato); L’Ajax ad Amsterdam (12/12); l’Inter in casa (16) e il Lecce in trasferta ( 21). Queste sono solo le partite che la Lazio dovrà affrontare prima di Natale, dopo, infatti, la Lazio attenderà Atalanta e Roma nel derby serale del 5 gennaio che aprirà il 2025.

Nella prossima pagina la ripresa degli allenamenti e la situazione di Dia