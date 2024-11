Rambaudi a Radio Sei: “L’assenza di Tavares sarebbe pesante, il Bologna mi spaventa, ho timore e rispetto di questa squadra”

Domenica la Lazio sfiderà il Bologna in quella che sta la prima partita dopo questa sosta delle Nazionali. La squadra si ritroverà oggi a Formello per la ripresa degli allenamenti, ma il grande punto interrogativo è proprio il terzo portoghese Tavares. Il calciatore è stato convocato dalla sua nazionale, il Portogallo, ma ha accusato alcuni problemi di mialgia per cui ieri sera non è stato disponibile per il match ed è da valutare la sua condizione in vista del Bologna. Ai microfoni di Radio Sei, Roberto Rambaudi ha affrontato questo tema, parlando in generale della squadra e del Bologna, prossima avversaria dei biancocelesti.

