Al minuto 60 della sfida tra Verona e Sassuolo l’attaccante dei neroverdi Domenico Berardi ha lasciato il campo per infortunio: per lui un brutto infortunio al tendine d’Achille. Soccorso dai sanitari, Berardi ha lasciato il campo in lacrime.

Secondo quanto riportato dal sito Gianlucadimarzio.com sembrerebbe essere confermata la rottura del tendine d’Achille.