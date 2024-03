Una gara ferma sullo 0-0 fino al 79esimo, quando Swiderski insacca su assist di Bonazzoli. Una partita senza troppi lampi, in cui un Berardi in lacrime ha lasciato il campo, è servito un colpo nei minuti finali per portare la vittoria in cassa.

Male, dunque, la prima di Ballardini sulla panchina dei neroverdi: il Sassuolo scivola al penultimo posto in attesa della gara del Cagliari, che si trova anch’esso a 20 punti.