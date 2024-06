La Lazio presenta la nuova maglia, ma i commenti sono all'unisono: "Libera la Lazio"

Questa mattina la Lazio attraverso un video di presentazione ha mostrato la nuova maglia Home per la stagione 24/25. La maglia si presenta con il solito colore celesta in linea con la tradizione, colletto bianco con inserti blu scuro stesso motivo ripreso anche sulle maniche. A far dividere i tifosi biancocelesti è in particolare il pattern presente su tutta la maglia dove si legge in rilievo la scritta “S.S. Lazio” con la A più grande rispetto alle altre lettere andando a formare un motivo particolare sul fronte della casacca. Da molti tifosi non è stata apprezzata la scelta di scrivere rovesciata il nome della Lazio, ma i commenti principali riguardano altro…

I commenti sotto il post Instagram

Oltre ai commenti sulla maglia, tutti più che legittimi, a farla da padrone è il chiaro messaggio che veicola tra i tifosi della Lazio dalla manifestazione in poi: “Libera la Lazio”. Sono tanti i commenti come questo: “Vendi e Vattene”, “Liberaci dal Male” “boicotta Lotito”. I tifosi biancocelesti inoltre hanno accettato in massa le linee guida proposte dal tifo organizzato infatti sono altrettanti i commenti: “No al Merchandising Ufficiale” e similari. Particolarmente presa di mira è stata anche la mancata presentazione che aveva fatto da cornice negli anni passati al lancio della Nuova Maglia della Lazio.

Il messaggio dei tifosi, dunque, è stato molto chiaro.

Il post di presentazione della Maglia Home

