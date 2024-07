CdS | Casting terzino sinistro: la Lazio pensa a un vecchio nome

La Lazio è attivamente impegnata nella ricerca di un nuovo terzino sinistro e ha diversi candidati in considerazione. La trattativa per Cabal si è complicata e al momento è in pausa, mentre Rafa Obrador, nato nel 2004 e attualmente al Real Madrid, rappresenta una delle opzioni possibili. Piace anche Javi Lopez dell'Alaves, ma il candidato più promettente sembra essere Nuno Tavares, che potrebbe lasciare l'Arsenal. È previsto un incontro nella prossima settimana per discuterne, come riporta il Corriere dello Sport. Inoltre, Josh Doig rimane un'opzione non scartata dalla Lazio.

Un nome che ritorna in casa Lazio

Doig, che ha subito la retrocessione con il Sassuolo, è seguito anche dalla Roma, anche se di recente sembra essersi tirata indietro. Questo potrebbe rappresentare una buona opportunità per la Lazio, dato che il tecnico Marco Baroni conosce bene il giocatore, avendolo allenato per sei mesi a Verona. Per quanto riguarda le cessioni, Elseid Hysaj potrebbe lasciare la squadra se Lazio o il suo agente trovassero un compratore. Luca Pellegrini, d'altra parte, dovrebbe rimanere, sebbene desideri avere più spazio in campo e non limitarsi a una parte marginale.