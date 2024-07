GdS | Strakosha potrebbe tornare in Serie A: le ultime sull'ex Lazio

Il Monza ha messo nel mirino Thomas Strakosha come rinforzo per la porta. Con Wojciech Szczęsny che si rivela un obiettivo troppo complesso e costoso, Adriano Galliani ha puntato l'ex portiere della Lazio.

La situazione sul ritorno di Strakosha in Italia

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club di Monza è in pole position e sta preparando un'offerta tra i 3 e i 4 milioni di euro per riportare il portiere albanese in Serie A. Strakosha, nato nel 1995, ha avuto solo 6 presenze con il Brentford negli ultimi due anni e cerca una squadra che gli offra più tempo di gioco e stabilità. Due anni fa, il Brentford lo aveva acquistato dalla Lazio per 7 milioni e ora potrebbe fare ritorno in Italia nelle prossime settimane.