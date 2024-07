CdS | Greenwood-Lazio, fissata la deadline

La Lazio è fermamente interessata a Mason Greenwood e non sembra intenzionata a cedere. Nonostante le alte pretese del Manchester United, l'attaccante inglese rimane un serio obiettivo per il mercato. La dirigenza biancoceleste è talmente convinta che ha proposto 20 milioni di euro più il 50% dei guadagni da una futura vendita del giocatore ai Red Devils. Tuttavia, il Manchester United ha rifiutato l'offerta, sperando di innescare un'asta per il giocatore. Oltre alla Lazio, anche il Marsiglia guidato da De Zerbi e il Valencia hanno mostrato interesse per il talento nato nel 2001.

Greenwood-Lazio, fissata la deadline

Da parte sua, lo United ha deciso di concedere a Greenwood del tempo per allenarsi in solitaria, segno che il giocatore non rientra nei piani futuri del club e la sua partenza è certa. Tuttavia, il club inglese non è disposto ad attendere indefinitamente. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è stata stabilita una scadenza per questa settimana. Entro venerdì si dovrà trovare una soluzione per il futuro di Greenwood, che ha mostrato ottime prestazioni durante il suo prestito al Getafe. Restano solo cinque giorni per scoprire la verità sul suo futuro.