Calciomercato, Lazio interessata a un centrocampista dello Strasburgo: ecco di chi si tratta

Siamo solo all’inizio di aprile, ma forse qualcosa si sta già iniziando a muovere in termini di calciomercato. Quasi sicuramente, a giugno verrà messa in campo una vera e propria rivoluzione all’interno del gruppo squadra, con molti giocatori che che con ogni probabilità faranno le valige e saluteranno.

Altrettanti però, se l’intento è quello di continuare a essere competitivi e tornare con forza a puntare la Champions League, dovranno sostituire i partenti cercando di alzare il livello. Ed ecco che Gianluca di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha già fatto un nome su quello che potrebbe essere il primo tassello del nuovo ciclo-Tudor.

Sembra che la società non voglia farsi trovare impreparata e si sono accesi i fari su Ibrahima Sissoko, centrocampista-mediano classe 97’ in scadenza di contratto con lo Strasburgo, squadra che milita in Ligue 1 ossia il campionato francese. Si tratterebbe quindi di un’operazione a parametro 0, ma per battere la concorrenza e accaparrarsi il giocatore maliano, bisognerà fare i conti con altri due club italiani che lo stanno seguendo con attenzione: la Fiorentina e il Bologna, con i rossoblù che se dovessero centrare la Champions League, ecco che potrebbero sorgere i primi problemi. Sissoko ha avuto un impatto devastante da gennaio nel club francese, e vedremo alla fine dove si accaserà, essendo alla ricerca di una nuova squadra.

