Trevisani: "Come Tavares nemmeno Theo, vogliamo parlare di Rovella?!"

La Lazio disegnata da Marco Baroni grazie alla grande spinta offensiva che vuole l'allenatore, “difendere attaccando” è uno dei suoi mantra, sta mettendo in luce tante individualità all'interno dell'organico biancoceleste. Nuno Tavares è già al settimo posto, secondo in Europa dietro solo a Raphinha del Barcellona, ma anche Rovella sta trovando molta continuità e sono solo due dei giocatori che più risaltano agli occhi guardando alla Lazio, ma basta anche solo pensare a questo Pedro rivitalizzato. Di questo e molto altro si è parlato nel podcast di Cronache di Spogliatoio con Riccardo Trevisani che ha commentato la situazione in casa Lazio.

