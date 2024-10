Chiesa non esplode a Liverpool: la Serie A ci pensa per gennaio

Federico Chiesa, talentuoso esterno italiano ed ex giocatore di Fiorentina e Juventus, sta incontrando notevoli difficoltà nell’adattarsi alla sua nuova avventura in Inghilterra. Attualmente, Chiesa milita nel Liverpool, ma sembra non aver trovato il giusto spazio all'interno della squadra, una situazione che sta sollevando diverse preoccupazioni per il suo futuro nel club.

Possibile Addio al Liverpool già a gennaio?

Le indiscrezioni di Calciomercato.com indicano che Chiesa potrebbe valutare l’ipotesi di lasciare il Regno Unito già nel mercato invernale di gennaio. La mancanza di minutaggio e il difficile inserimento nell’undici titolare del Liverpool potrebbero spingere l’attaccante a fare ritorno in Italia per ritrovare continuità e fiducia.

