Lazio: ecco chi sono i tre club interessati a Fares

Per la Lazio ad essere bloccato è il mercato in entrata, non in uscita. E' per questo motivo che, nonostante tutto, la società continua a lavorare nel sistemare gli esuberi. Tra questi, come riporta Tuttomercatoweb, è presente il nome di Mohamed Fares, proveniente da un'ottima stagione in prestito al Panserraikos.

Il rientro a Formello e la ricerca di una nuova avventura

Dopo la stagione in Grecia, tornato nella Capitale, Fares è pronto a una nuova destinazione in una squadra in cui potrà avere la continuità che cerca.

L'entourage del giocatore, infatti, starebbe valutando altre offerte, come quelle dei club greci Paok Salonicco, Aris Salonicco e Asteras Tripolis.

Il contratto di Fares

Il marocchino, classe 1996, è legato alla Lazio da un contratto che scade nel 2026. Purtroppo, però, il rapporto tra Fares e la società biancoceleste non è mai stato molto positivo… ecco perché il possibile - nuovo - trasferimento potrebbe essere quello definitivo.