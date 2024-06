Buon Compleanno Zaccagni! L'Arciere compie 29 anni

Mattia Zaccagni compie oggi, 16 giugno, 29 anni! L'ala biancoceleste festeggerà il suo compleanno insieme ai compagni della Nazionale direttamente dal ritiro Azzurro a Casa Italia in Germania. Il primo regalo di compleanno, come ricordato anche da lui stesso attraverso un post sui propri canali social, glielo ha fatto la Nazionale vincendo in rimonta la partita d'esordio per 2-1 contro l'Albania, nonostante Zac non sia entrato in campo.

Zac e la Lazio

Mattia Zaccagni veste da tre stagioni l'aquila sul petto ed è entrato fin da subito nel cuore dei tifosi biancocelesti con i suoi dribbling e le sue giocate da ala pura che mandano in crisi tutte le difese avversarie. Zaccagni acquistato sul gong del calciomercato estivo 2021 dal Verona e fresco di un rinnovo fino al 2029 è sin qui sceso in campo con la maglia della Lazio per 117 volte siglando 22 gol e fornendo 19 assist. Indimenticabili soprattutto sono i suoi due gol nel derby entrambi decisivi: uno lo scorso 19 marzo quando decise la Stracittadina di ritorno e l'altro il 10 gennaio di quest'anno negli Ottavi di Finale di Coppa Italia.

Tutta la redazione di LazioPress.it augura un felice compleanno all'Arciere Mattia Zaccagni.

