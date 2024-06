Calciomercato Lazio, Pedullà: "Per Noslin è previsto un nuovo contatto per chiudere: questa la situazione"

Sono iniziati gli Europei ma il calciomercato non si ferma: la Lazio dopo aver individuato il suo nuovo allenatore è pronta a gettarsi sul mercato. In entrata, i nomi più caldi sono quelli di Stengs e Dele-Bashiru: per entrambi serve una chiusura, possibilmente a partire dalla settimana che verrà, ma le trattative sono già impostate. La Lazio guarda anche in attacco e secondo Alfredo Pedullà sono previsti dei contatti per chiudere Noslin. L'arrivo di Marco Baroni può facilitare l'operazione, visto l'esperienza di entrambi a Verona che ha portato buoni risultati. Questa la situazione secondo l'esperto di mercato

Fraioli

I tweet di Alfredo Pedullà sulla trattativa Noslin-Lazio

Il punto di Alfredo Pedullà sull'affare

La Lazio non molla Noslin, anche se la Salernitana ha proposto nuovamente Dia. Ma su quest’ultimo sono emerse perplessità anche di tipo caratteriale, della serie: è molto più una prima punta di Noslin, se non avesse il posto fisso emergerebbero paturnie di ogni tipo. Noslin era un obiettivo concreto prima di Baroni, con l’ex Hellas in panchina è una priorità. Ci sono stati contatti fitti tra Lotito e Setti, ce ne saranno anche nei prossimi giorni e forse già domani. La Lazio ha offerto una cifra che si avvicina molto ai 15 milioni con i bonus, il Verona chiede di arrivare a 18. C’è una contropartita tecnica che piace molto all’Hellas, parliamo di Akpa Akpro, centrocampista classe 1992 rientrato dal prestito di Monza. Questa contropartita porrebbe permettere di fare bingo. Alla Lazio piace – come anticipato – Cabal per la fascia sinistra, ma intanto vuole chiudere Noslin in modo da consegnare a Baroni il duttile attaccante. E tenendo conto che ci sono altri due fronti molto aperti (Stengs a un passo, Dele-Bashiru sempre più vicino).