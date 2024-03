Il Messaggero | Patric è pronto a tornare in gruppo. Oggi il tecnico presentato a Formello

Comincia asfoltirsi l’infermeria. Patric intravede il sereno dopo un principio di pubalgi ache finora lo ha costretto a 34 giorni di stop,con 6 partite fuori.Ora la missione sarà convincere Tudor, obiettivo che salvo complicazioni lo spagnolo potrà iniziare a perseguire dalla prossima settimana in gruppo. Ci vorrà di più con Provedel, Pellegrini e Rovella. La squadra ieri ha provato ancora il 3-4-2-1, il nuovo modulo del mister che oggi verrà presentato a Formell: alle 13:30 è in programma la conferenza stampa. Tra i calciatori partiti con le Nazionali per adesso sorride soprattutto Marusic, in gol col Montenegro da esterno alto:«È sempre bello segnare con questa maglia». Hanno già giocato la prima gara anche Zaccagni e Hysaj, mentre stasera proveranno a conquistarsi una chance Isaksen, Vecino e Guendouzi. Il rientro di tutti e sei a Formello avverrà gradualmente tra martedì e giovedì.