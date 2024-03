GdS| Addio di Koopmeiners? L'Atalanta guarda in casa Lazio

Sembra sempre più ovvio l'addio del centrocampista dell'Atalanta Koopmeiners: dopo le dichiarazioni dello scorso giovedì non sembrano esserci più dubbi. Ora la dea è costretta a guardarsi intorno: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i vari obiettivi della squadra allenata da Gasperini ci sarebbe il centrocampista della Lazio Daichi Kamada. Il giapponese non è esploso con Sarri in tutta la prima fase di stagione: ora con Tudor ha una seconda possibilità.

All'Atalanta piace la duttilità del centrocampista, che può svariare da trequartista a mezzala: ottimi per il gioco dell'Atalanta, alla ricerca di elementi che possano spostarsi di posizione senza perdere la qualità. In più, ha 28 anni ed è nel pieno della sua maturità, con un passato importante in Germania e già un filotto di presenze in Nazionale. Può essere un profilo da tenere sotto osservazione.