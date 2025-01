Dopo la vittoria contro il Real Sociedad, conquistata grazie ad un gol segnato da Gila, uno da Zaccagni e una rete del Taty, la Lazio è la prima qualificata diretta agli ottavi di finale di Europa League. Per la rosa biancoceleste, guidata dal mister Marco Baroni, è in arrivo una nuova sfida, infatti, il 30 gennaio la Lazio affronterà il SC Braga all'Estádio Municipal. Nel match, che sarà diretto dal signor John Brooks, le due squadre si incontreranno per la prima volta, infatti, la Lazio non aveva ancora mai combattuto contro il club guidato da Carlos Carvalhal.

Braga-Lazio: statistiche

In Europa League, la Lazio è alla vetta della classifica con 19 punti e 13 gol segnati, al contrario, il Braga si trova in 27a posizione. La rosa biancoceleste, oltre a poter guardare le altre squadre dall'alto, è vicino a battere un record, infatti, il trionfo contro il Braga sarebbe la 4a vittoria consecutiva in trasferta, numero ancora mai raggiunto dal club. La differenza in classifica non è l'unico elemento contrastante, infatti, mentre nelle ultime 5 partite la Lazio ha totalizzato 4 vittorie ed un solo pareggio, il bilancio del Braga conta una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte.

