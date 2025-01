FORMELLO | Braga-Lazio: uomini contati e tanti giovani, assenti Guendouzi e Dia

Vigilia della sfida fra Braga e Lazio che vale per l'ultima giornata di questa prima fase di Europa League. Ai biancocelesti manca solo la matematica certezza del primo posto in classifica mentre è già ipotecata la qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione europea. Marco Baroni fa i conti con le assenze tra le squalifiche di Rovella e Zaccagni, gli infortuni di Lazzari, Patric, Nuno Tavares e Vecino oltre a Hysaj e Basic che non rientrano nella lista. A questi si aggiungono anche Matteo Guendouzi e Boulaye Dia che non hanno preso parte alla rifinitura. In attesa di capire i motivi dell'assenza, il tecnico sta pensando a come risolvere l'emergenza al centro del campo. Nell'allenamento di questa mattina è stato provato Mario Gila al fianco di Dele-Bashiru, un ruolo insolito per lo spagnolo che ha dato massima disponibilità all'allenatore. Questo comporta l'inserimento di Romagnoli accanto a Gigot davanti a Mandas con Marusic e Pellegrini sulle corsie laterali. Davanti ritorna Tchaouna sulla fascia destra con Noslin sulla sinistra, trequarti affidata a Pedro con Castellanos come riferimento avanzato.

Dubbi e Primavera

Da accertare i motivi dell'assenza di Guendouzi e Dia. Pesante sarebbe l'assenza del francese che lascerebbe la mediana con un solo elemento di ruolo a disposizione. Preoccupa meno il senegalese visto che davanti delle soluzioni alternative ci sono fra Isaksen e il giovane Balde. Il giovane fratello d'arte infatti è fra i sette ragazzi della Primavera aggregati in mattinata: Zazza, Bordoni, Ricardo Bordon (non utilizzabile in Europa), Nazzaro, Di Tommaso, Balde e Zazza.

Probabile formazione

LAZIO 4-2-3-1: Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Gila, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. All. Baroni.