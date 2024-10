Lazio-Genoa, Marusic: “Voglio fare tante altre partite qui. Su Tavares dico che…”

Con l’infortunio di Manuel Lazzari, Marusic sta trovando più spazio in campionato; nella gare di Europa League è sempre partito titolare e nell’ultima gara vinta in casa del Twente ha offerto una buona prestazione nel complesso. All’interno del Match Program di Lazio-Genoa, il terzino biancoceleste ha parlato della sfida di domani. Queste le sue parole

Era una partita molto importante, la terza in Europa League e l’abbiamo vinta. Adesso abbiamo pochi giorni per preparare la partita con il Genoa.

Sarà una gara molto difficile, giochiamo contro una squadra che in questo momento non sta bene in classifica, giochiamo davanti ai nostri tifosi e vogliamo regalargli un’altra vittoria.

Io non ho un segreto, voglio fare tutto per questa maglia. Sono migliorato con ogni allenatore, provo a dare tutto in allenamento e in partita. Le 280 partite sono un numero importante per me, sono molto orgoglioso. È il mio ottavo anno e voglio fare tante altre partite.