Lazio, Belahyane e lo storico numero di maglia: tutti i numeri 21 della storia biancoceleste

Alle ore mezzanotte di oggi si è chiusa ufficialmente la sessione invernale del calciomercato 2025. Quest’anno la Lazio, dopo molte incertezze legate alla ricerca del centrocampista e non solo, ha portato a termine tre colpi di mercato, utili a rinforzare l’organico biancoceleste che, nei prossimi mesi, sarà impegnato in molteplici impegni tra campionato, Europa League (competizione che vedrà la Lazio direttamente agli ottavi ad inizio marzo) e Coppa Italia (competizione in cui la Lazio si è qualificata ai quarti, vincendo lo scontro con il Napoli).

L’arrivo di Belahyane e la scelta del numero di maglia

Uno dei tre colpi di quest’anno è stato proprio al centrocampista, oramai ex Verona, Reda Belahyane, il secondo colpo, in ordine cronologico, dopo Ibrahimović e prima di Provstgaard. Si era parlato per settimane del centrocampista classe 2004, scavalcato poi dalle idee Fazzini e Casadei. In realtà, la scelta di Belahyane si rivela funzionale anche perché il giocatore conosce Baroni, mister che lo ha fatto esordire lo scorso anno con il club veneto. Quello che ha colpito maggiormente i tifosi, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è la scelta di maglia: Belahyane indosserà la numero 21, lasciata vacante, ormai da due anni, dalla amatissimo Milinkovic-Savic (attualmente in forza all’Al-Hilal, in Arabia Saudita).

Continua nella prossima pagina