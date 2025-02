Serie A, la Fiorentina piazza l’ultimo colpo di mercato: in arrivo Fagioli dalla Juventus

Alla mezzanotte di oggi, si è ufficialmente chiusa la sessione di calciomercato invernale 2025. Le squadre di Serie A e non solo hanno tentato fino alla fine di portare a termine colpi di mercato funzionali in ottica campionato, Europa e competizioni nazionali, come la Coppa Italia. La Lazio, in particolare, ha finalizzato ben tre colpi: due centrocampisti (Ibrahimović e Belahyane) e un centrale di difesa (Provstgaard).

L’ultimo colpo della Fiorentina

Una delle squadre maggiormente protagonista di questo calciomercato è stata proprio la Fiorentina di Palladino, la cui dirigenza si è impegnata per rinforzare l’organico e provare, quest’anno, a centrare un posizionamento europeo tra Champions ed Europa League. Proprio nelle ultime ore di mercato, i viola hanno sferrato l’ultimo colpo, portando a Firenze, l’ormai ex centrocampista bianconero, Nicolò Fagioli. Si tratta del quarto centrocampista arrivato alla Fiorentina in questa sessione di mercato, insieme a Zaniolo, Ndour e Folorunsho (di fede dichiaratamente biancoceleste). La scelta della Fiorentina, molto probabilmente, si rivelerà assolutamente funzionale, date le caratteristiche e la grande esperienza del giovane ex Juve

Il comunicato della Fiorentina