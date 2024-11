Serie A, l'età media dei club: dove si posiziona la Lazio

La Serie A 2023/24 mostra un interessante mix di gioventù ed esperienza nelle formazioni titolari delle squadre. Secondo i dati forniti da Kickest, basati sull’età media delle formazioni schierate nelle prime dodici giornate, emerge una significativa differenza di approccio tra i vari club. Alcune squadre hanno scelto di abbassare l’età media puntando su giovani talenti, mentre altre rimangono più legate a giocatori d’esperienza.

La classifica

In testa alla classifica delle squadre con l’età media più bassa troviamo il Parma, con un’età media di 24,0 anni, seguita dalla Juventus a 24,9 anni, che sorprende per il netto ringiovanimento rispetto alla sua storica immagine di squadra esperta. Al terzo posto si colloca l’Empoli, con una media di 25,5 anni, seguito dal Verona a 25,8 e dal Milan a 26,1. Questi club rappresentano la punta avanzata di una tendenza verso l’inclusione di giovani promesse in Serie A.

Le utlime posizioni

Al contrario, sul fondo della classifica, l’Inter si distingue come la squadra con l’età media più alta, con ben 30,0 anni per i suoi titolari, a testimonianza di una strategia che privilegia l’esperienza. Anche il Napoli segue una filosofia simile, schierando una formazione con un’età media di 28,3 anni. Il Como e il Torino, entrambi con 27,6 anni, confermano la loro inclinazione verso un approccio più esperto.

Ecco una panoramica dettagliata delle età medie delle formazioni titolari dopo le prime dodici giornate: