Lazio, stasera prima partita casalinga senza il volo di Olympia dopo 15 anni

Stasera torna la Lazio e l’Europa League: i biancocelesti sfideranno la Real Sociedad allo stadio Olimpico di Roma nella penultima giornata di Europa League, partita fondamentale per chiudere il discorso qualificazione, ma soprattutto per ottenere il primo posto nella classifica europea (ottenibile solo con la vittoria). La posta in palio stasera è altissima, gli uomini di Baroni puntano alla vittoria e al primato in classifica che consentirebbe di essere “testa di serie“ nel tabellone degli ottavi e sperare in un proseguo di cammino più agevole, con avversarie “più abbordabili“.

Una serata emozionante stasera ma senza Olympia

Stasera si prevede una serata emozionante per i tifosi, soprattutto per i presenti allo stadio. Questa è la serata in cui la Lazio dovrà prendersi qualificazione e primo posto in classifica, nel proprio stadio, davanti all’affetto della gente laziale. Tutto sembra perfetto, tranne per un aspetto. Stasera, per la prima volta dopo 15 anni, allo stadio Olimpico, prima di una partita casalinga della Lazio, non volerà l’aquila Olympia. Il rito è momentaneamente interrotto dopo la vicenda delle ultime settimane che ha coinvolto il falconiere Bernabè e che ha portato la società a licenziare lo spagnolo per violazione del codice etico. Per i tifosi sarà un duro colpo non poteva osservare il volo del proprio simbolo ad inizio partita, ma la società promette di star lavorando per trovare una soluzione e restituire ai tifosi un momento unico ed emozionante.

