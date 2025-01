Lazio, contro la Real Sociedad in palio qualificazione agli ottavi e primato in classifica

Stasera riprende l’Europa League: la Lazio sfiderà la Real Sociedad allo stadio Olimpico di Roma (dopo l’ultima sfida del 12 dicembre in casa dell’Ajax e vinta 1-3). Il percorso europeo di biancocelesti quest’anno è stato costellato di grandi prestazioni, tutte vittorie tranne il prezzo casalingo, e discusso, contro il Ludogorets. Prestazioni di alto livello quelle europee, la Lazio è una delle poche squadre essere rimaste imbattute e ad aver forgiato sempre partito di alto livello. A differenza degli altri anni, quest’anno gli uomini di baroni stanno davvero regalando ai tifosi un percorso europeo che, a prescindere da come andrà, sarà stato onorato fino in fondo e avrà regalato i tifosi moltissime emozioni.

Lazio qualificata con vittoria o pareggio

Stasera la Lazio tornerà a sfidare una squadra spagnola, la Real Sociedad di mister Alguacil: una grande partita per regalarsi il miglior finale. La Lazio può contare sui risultati ottimi fatti finora per ritenersi ad un passo dalla qualificazione agli ottavi, ma la partita di stasera sarà decisiva. Non a caso, Baroni ha deciso di mandare in campo la formazione migliore, quella dei “titolarissimi“. Il cammino europeo è stato straordinario e la prestazione di stasera consentirebbe, sia con una vittoria che con un pareggio, di qualificarsi agli ottavi. Anche se non viene apertamente detto, i biancocelesti non vogliono limitarsi ad arrivare tra le prime otto e staccare il pass per la qualificazione, ma hanno in mente proprio l’idea di finire in testa la prima fase dell’Europa League.

L’importanza della vittoria

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per la semplice qualificazione la Lazio potrebbe puntare al pareggio (basta un punto per la certezza matematica dell’arrivo tra le prime otto), ma per puntare al primato serve assolutamente una vittoria. Tale obiettivo è reso ancora più probabile dalla sconfitta subito ieri dall’altra capolista Athlethic Bilbao (sconfitta 4-1 a Istanbul con il Besiktas di Immobile). alla Lazio dovrebbero bastare 4 punti per chiudere in vetta (a quota 20 potrebbe raggiungerla solo l’Anderlecht, ora a 14, che, però, ha una differenza reti inferiori ai biancocelesti). Arrivare primi in classifica non sarebbe solo una questione di prestigio, ma comporterebbe un grande vantaggio nel proseguo della competizione perché permetterebbe alla Lazio di essere una testa di serie nella composizione del tabellone per gli ottavi e poter sperare in un cammino più agevole con avversari “più abbordabili”.