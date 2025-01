Calciomercato, per Casadei è tutto in stand-by ma l’offerta della Lazio rimane più alta

La Lazio stasera scenderà in campo per riprendere il cammino di Europa League, in una partita fondamentale per la qualificazione agli ottavi e per mantenere il primato nella classifica europea a 36 squadre.il bianco celesti dovranno riprendere il percorso fatto di mesi precedenti, non pensando alle tre battute d’arresto contro Atalanta, Roma e Como. Si riparte dalla prestazione mostrata contro il Verona per altri cinque mesi di impegni e traguardi da mettere assegno. La società, nel frattempo, si dovrà impegnare sul mercato per rinforzare l’organico e mettere la squadra nelle condizioni di continuare il percorso.

Lazio, situazione Casadei

Uno dei profili più interessanti per il calciomercato Lazio è quello del centrocampista Cesare Casadei del Chelsea. La squadra inglese preferirebbe cedere il giovane a titolo definitivo ma detiene un solo slot disponibile per i prestiti e diversi giocatori da piazzare, oltre al talento italiano. Da qui al 3 febbraio, data di scadenza del mercato, conteranno gli incastri e i dettagli fra le due principali squadre italiane che, al momento, si contendono Casadei: Lazio e Torino. In queste ultime ore, è tornata avanti la Lazio con la forte volontà di portare a Formello il giovane con un’offerta di 13 milioni più 2 di bonus e percentuale di rivendita, offerta maggiore rispetto a quella dei granata.

La volontà della Lazio

La Lazio non ha mai nascosto la voglia di portare il centrocampista a Formello, sempre piaciuto al diesse Fabiani, che lo segue da un paio di anni e lo considerano un obiettivo concreto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Corriere dello Sport, le difficoltà dell’impresa sono conosciute da metà dicembre, come la valutazione alta del Chelsea. Il giovane è un under 22 e non impatterebbe sulla lista con la formula del prestito gratuito sino a fine campionato (non biennale perché un Premier non si può). Manca l’intesa sulla valutazione e sulla percentuale di rivendita con la possibilità di riacquisto. Non a caso, Fabiani parla di Gila su cui pendono i diritti del Real Madrid. Analogamente, anche su Casadei, fra due o tre anni si potrebbe pensare ad un ritorno in Inghilterra. La situazione è delicata, tenendo conto anche dell’indice di liquidità bloccato della Lazio: si attendono nuovi sviluppi