SERIE A | Roma-Lazio, la designazione arbitrale del derby

Archiviati i due giorni di Coppa Italia, con la Juventus e la Fiorentina che si sono aggiudicate l'andata delle Semifinali, rispettivamente contro Lazio (2-0) ed Atalanta (1-0), torna il campionato di Serie A. La 31° giornata si aprirà domani, venerdì 05 aprile, con l'anticipo delle 20:45 che vedrà affrontarsi Salernitana e Sassuolo. Tra le tre gare in programma sabato, oltre a Milan-Lecce alle 15:00 ed Empoli-Torino alle 20:45, alle ore 18:00 è in programma il Derby della Capitale, Roma-Lazio.

Roma e Lazio arrivano da risultati differenti. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, i giallorossi di Daniele De Rossi hanno pareggiato per 0-0 in casa del Lecce. I biancocelesti del nuovo allenatore Igor Tudor invece, arrivano da due gare in quattro giorni contro la Juventus: sabato scorso il successo in campionato per 1-0 all'Olimpico, mentre martedì all'Allianz Stadium è arrivato il k.o. in Coppa Italia.

Roma-Lazio, la designazione arbitrale: ecco chi dirigerà il derby

In vista della stracittadina in programma sabato 06 aprile allo Stadio Olimpico di Roma, ecco la designazione arbitrale:

ARBITRO: Marco Guida sezione di Torre Annunziata

ASSISTENTI: Di Iorio - Perrotti

QUARTO UOMO: Fabbri

V.A.R.: Irrati

A.V.A.R.: Maresca

Lazio, i 27 precedenti biancocelesti con l'arbitro Guida

L'arbitro Marco Guida ha già diretto la Lazio in 27 occasioni. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, il bilancio di quest'ultimi parla di nove vittorie biancocelesti, sette gare terminate in parità e undici sconfitte. Per Guida inoltre, sarà il terzo Derby della Capitale che dirigerà: nei due precedenti sono arrivati un pareggio per 1-1 nel 2019, mentre nel 2021 la Lazio ha conquistato il successo sulla Roma per 3-2.

Con la squadra giallorossa infine, sono 30 i precedenti per il direttore di gara: dieci i successi per la Roma, otto i pareggi e dodici le gare perse.