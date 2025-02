Martina Piemonte illumina la Lazio Women: una prestazione da sogno

Un pareggio che chiude la regular season

La Lazio Women ha terminato la stagione regolare con un pareggio, chiudendo la diciottesima giornata di campionato con un match combattuto contro l’Inter. La squadra capitolina è riuscita a strappare un punto prezioso grazie alla straordinaria prestazione di Martina Piemonte, autrice di tutti e quattro i gol della formazione biancoceleste.

Martina Piemonte, protagonista assoluta

L’attaccante ha messo in campo una performance eccezionale, diventando la trascinatrice indiscussa della sua squadra e lasciando il segno nel match. La sua impresa non è passata inosservata: la FIGC, attraverso i social, ha celebrato le sue reti pubblicando un video che ripercorre le sue prodezze. “Abbiamo già la prestazione dell’anno?” si legge nel post, un tributo all’ex giocatrice dell’Everton che ha regalato spettacolo in campo.