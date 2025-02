Lazio d'attacco, i dati all'Olimpico: 25 gol segnati, 17 quelli subiti

Ieri la Lazio è tornata al successo all'Olimpico, per una vittoria che in Serie A mancava dal lontano 24 novembre scorso, quando grazie alle reti di Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru, gli uomini di Marco Baroni travolsero il Bologna di Italiano per 3-0. Un successo casalingo che è mancato per diverse settimane, e che ha riportato i biancocelesti al quarto posto in classifica, con due punti di vantaggio sulla Juventus quarta, in attesa di Inter- Fiorentina in programma questa sera.

Il dato sui gol messi a referto

Con i cinque gol messi a segno ieri contro il Monza, i biancocelesti hanno incrementato non poco il numero di reti messe a referto all'Olimpico, diventando così il terzo miglior attacco del campionato nelle gare giocate davanti al proprio pubblico. Sono 25 i gol realizzati fin qui dalla Lazio tra le mura amiche, per uno stadio dove i biancocelesti hanno portato a casa sette vittorie e tre pareggi nelle dodici uscite casalinghe. Solo Atalanta e Inter hanno fatto meglio dei biancocelesti: 29 le reti messe a segno dalla squadra di Gasperini, mentre 26 sono quelle dei nerazzurri, aspettando la sfida contro la Fiorentina di questa sera. Per capire quanto di buono fatto fin qui in fase offensiva, basti pensare come all'Olimpico i biancocelesti abbiano fatto almeno due gol in otto occasioni su dodici: con Atalanta, Como e Fiorentina la squadra di Baroni è andata a segno una sola volta, mentre la sfida con l'Inter è stata l'unica in cui non è andata a segno.

Gol subiti: in casa la Lazio è la tredicesima della Serie A

Se il dato offensivo casalingo è uno dei fiori all'occhiello della stagione della Lazio fin qui, il dato dei gol subiti all'Olimpico non è altrettanto positivo. In questa speciale classifica, i biancocelesti si collocano al tredicesimo posto, a pari merito con Udinese e Monza. Diciassette le reti subite dalla difesa di Marco Baroni, che solamente in occasione delle sfide con Genoa e Bologna è riuscita a mantenere la propria porta inviolata. Dando uno sguardo alle competitor per la zona Champions League, salta all'occhio come la Fiorentina ne abbia subiti 13, la Juventus 10, mentre Bologna e Milan solamente 9. In ottica quarto posto questo potrebbe essere uno dei passaggi in cui migliorare un rendimento già sorprendente, per una Lazio che nel prossimo mese riceverà all'Olimpico il Napoli capolista e l'Udinese di Runjaic.