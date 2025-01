Lazio, lo storico ex biancoceleste Bastos fa ritorno a Roma: le foto

La Lazio si prepara alla prossima partita di domenica durante un periodo particolare dato il calciomercato attivo e la necessità per la squadra di essere rinforzata con gli elementi giusti per continuare il percorso in campionato, Europa League Coppa Italia. Il calendario sarà fitto di impegni e ci vorranno giocatori consapevole determinati per affrontarli tutti al meglio, come fatto in questa prima parte della stagione. Oltre ai cacciatori attuali e quelli che arriveranno nel futuro, sicuramente i tifosi biancocelesti ricordano con molto piacere anche i numerosi ex che sono stati legati al club per molti anni e che, tutt’ora oggi, fanno ritorno a Roma.

Un ex biancoceleste torna a Roma: le foto di Bastos

Un ex calciatore della Lazio in questi giorni è tornato a Roma dopo molti anni insieme alla famiglia per godersi qualche giorno di vacanza nella capitale che lo ha ospitato da calciatore per ben quattro anni: si tratta del difensore Bastos. Dal 2016 al 2020, il difensore ha collezionato con l’aquila sul petto, 68 presenze e 6 goal. Un anno dopo il suo arrivo, il 13 agosto 2017 vince il primo titolo con la Lazio nella Supercoppa italiana 2017 che verrà nuovamente vinta il 22 dicembre 2019, sempre contro i bianconeri, collezionando nel frattempo anche la Coppa Italia contro l’Atalanta. Nonostante il suo addio per giungere all’Inter, il calciatore rimarrà nell’immaginario collettivo bianco celeste come uno dei protagonisti degli anni più belli dell’organico di Inzaghi e dell’era Lotito. Attraverso il proprio profilo Instagram, Bastos, attualmente in forza al Botafogo, mostra le foto della sua famiglia in vacanza a Roma, dove ha trascorso due giorni (come si evince dalla descrizione del suo post), godendosi la meravigliosa città e rincontrando amici di vecchia data.

Nella prossima pagina la foto di Bastos a Roma