Juan Bernabé, il duro comunicato degli Ultras Lazio e Tribuna Tevere

In seguito al comunicato ufficiale della Lazio, che ha annunciato la conclusione del rapporto con Juan Bernabè, anche il tifo organizzato ha deciso di dissociarsi dal comportamento dell’ex falconiere biancoceleste. A testimonianza di ciò, è stato pubblicato un duro messaggio sui social.

Etica ed estetica purtroppo nelle ore passate siamo stati costretti, malgrado ne avremmo fatto volentieri a meno, ad assistere alla pagliacciata messa in atto dal "signor" Juan Bernabè. Chiaramente consapevoli del ruolo che tale personaggio svolge all'interno della SS Lazio, custode di un simbolo ultracentenario e punto di riferimento per tanti bambini innamorati di un animale meraviglioso come l'aquila, non possiamo di certo accettare le immagini schifose che abbiamo dovuto vedere. Con la scusa della Lazio, ed approfittando dell'amore di tanti laziali, questo personaggio è giunto alla ribalta sui social network, che ha incredibilmente scelto per pubblicare delle foto ignobili dopo l'intervento chirurgico al quale si e sottoposto. Non nuovo a queste manie di protagonismo (sfilate a fine partita sul tartan in mutande e occhiali da sole più che discutibili) crediamo che sia giunto il momento di invitare il "signor" Juan Bernabè a starci lontano! Il simbolo di una storia più che centenaria non è un bene personale da sfruttare a proprio piacimento e per proprio tornaconto lo esortiamo soprattutto a non azzardarsi a mettere più piede in Curva Nord ed in Tribuna Tevere, luoghi destinati a chi vive la Lazio con amore e sacrificio, e di tenersene a debita distanza! Ultras Lazio Tribuna Tevere.