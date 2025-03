Lazio-Viktoria Plzen: il programma della vigilia, ecco chi parlerà in conferenza stampa

La rosa biancoceleste si prepara a scendere nuovamente in campo, domani 13 marzo alle ore 18:45 si disputerà Lazio-Viktoria Plzen allo stadio Olimpico. La partita in programma sarà decisiva per stabilire quale tra le due squadre avrà accesso ai quarti di finale della UEFA Europa League. Grazie alla rete di Alessio Romagnoli e al gol di Gustav Isaksen all'ultimo minuto, che ha salvato la Lazio da un terribile pareggio, la squadra di Baroni si trova in vantaggio rispetto al club della Repubblica Ceca, tuttavia, l'assenza del mediano Nicolò Rovella e del difensore centrale Samuel Gigot, entrambi squalificati nel match di andata dopo aver ricevuto un rosso, non passerà inosservata.

Lazio-Viktoria Plzen: gli impegni dei biancocelesti per la vigilia

Oggi, 12 marzo, il tecnico della squadra biancoceleste Marco Baroni e il centrocampista Matias Vecino si esprimeranno in conferenza stampa alle ore 14:00, presso la sala stampa dell'S.S Lazio Training Center di Formello. Durante la conferenza si presenterà il match Lazio-Viktoria Plzen, valido per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League e decisivo per stabilire quale tra le due squadre potrà accedere ai quarti di finale e continuare il suo percorso sul palcoscenico europeo. La rosa biancoceleste, successivamente, scenderà in campo alle ore 15:45, presso l'S.S Lazio Training Center di Formello, per svolgere l'allenamento, il quale sarà aperto ai media per i primi 15 minuti.

