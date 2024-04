Si è conclusa la 34esima giornata di Serie A, con il posticipo di questa sera tra Genoa e Cagliari. I ragazzi di Gilardino occupano la dodicesima posizione in classifica e sono reduci dalla sconfitta avvenuta contro la Lazio. Il Cagliari di mister Ranieri vive un buon momento di forma: due pareggi contro Inter e Juventus e la grande vittoria avvenuta contro l'Atalanta in Sardegna. Salvezza ancora da conquistare per il Cagliari, diverso invece il discorso per il Genoa con una situazione più tranquilla di classifica.

I padroni di casa partono subito forte trovando il gol del vantaggio al 17': Thorsby con un colpo di testa insacca in rete, sfruttando un cross proveniente dalla fascia destra. Il Genoa, dopo 10 minuti trova il gol del raddoppio con Frendrup. Primo tempo che si chiude in totale controllo per i padroni di casa avanti di due gol, con il Cagliari in evidente difficoltà nel creare azioni pericolose. Il Genoa sfiora il gol del 3-0 in due circostanze: prima con Thorsby che trova la respinta di Scuffet e poi con De Winter che va a centimetri dal gol. Arriva il terzo gol del Genoa con il solito Gudmundsson che trova il suo quattordicesimo gol alla sua prima apparizione in un campionato come la Serie A. Finisce 3-0 per i padroni di casa che davanti ai propri tifosi danno spettacolo, il Cagliari di Ranieri con questa sconfitta resta a 3 punti di vantaggio dall'Udinese terzultimo, con una salvezza ancora da conquistare.