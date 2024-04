CdS | Provedel è pronto. Il tecnico può rilanciarlo a Monza o con l'Empoli

Ivan Provedel è fermo dal 12 marzo, da quando contro l'Udinese ha rimediato una brutta distorsione alla caviglia. Ora è finalmente recuperato e potrà finalmente scendere in campo con il nuovo allenatore.

Provedel e la prima convocazione con Tudor

Come ricorda il Corriere dello Sport, dall'infortunio di Provedel sono cambiate tante cose. Quella con l'Udinese è stata l'ultima partita di Sarri sulla panchina biancoceleste. Ora c'è Tudor e una nuova Lazio, con l'augurio che in estate non ci sarà molto da rimescolare a proposito degli acquisti arrivati lo scorso anno. Giusto Rovella e Isaksen stanno faticando a integrarsi con il nuovo tecnico.

Igor Tudor

Quando lo vedremo titolare?

Finalmente intanto Provedel torna in gruppo dopo la riabilitazione e il lavoro differenziato. Quattro giorni di allenamento gli consentiranno di far parte dei convocati della gara di sabato contro il Monza, ma Tudor deve ancora decidere se partirà titolare il friulano o Mandas. In caso rimanga in panchina, scenderà in campo dal primo minuto contro l'Empoli il 12 maggio all'Olimpico.

Obiettivo: convocazione in Nazionale

Provedel ci tiene a chiudere bene il campionato. Restano quattro partite per riuscire nella rimonta clamorosa e il numero 94 deve anche guadagnarsi la convocazione azzurra. Spalletti chiamerà quattro portieri: Donnarumma e Vicario sono sicuri, Meret dovrebbe essere il terzo, mentre il quarto posto se lo giocano Provedel e Carnesecchi. Il 7 giugno verrà diramata la lista ufficiale. Il mercato non lo riguarderà, Lotito lo ha blindato e se ne priverebbe solo per un'offerta di 25/30 milioni.