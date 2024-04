La Lazio di Tudor sta vivendo un ottimo momento di forma, con 5 vittorie nelle ultime 6 giornate. Il successo per 1-0 con il Verona ha dato continuità ai biancocelesti che continuano l'inseguimento verso un posto in Champions League, diverso invece il discorso per la qualificazione per un posto in Europa League che è sempre più vicina grazie al risultato maturato tra Napoli e Roma. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano si è espresso sul lavoro che sta svolgendo Igor Tudor e sul momento che sta avendo la sua Lazio. Ecco le sue parole

Giordano sul finale di stagione della Lazio

La Champions per la Lazio resta una montagna da scalare, lo dice la classifica, il fatto che dovresti superare due squadre e soprattutto c’è il calendario dell’Atalanta che è molto abbordabile, oltre al fatto che deve recuperare una partita contro una Fiorentina che non avrà niente da dire. C’è una piccola speranza, ma devi fare 12 punti e vincere contro un Inter che ha confermato di non voler regalare nulla. Anche se la Lazio dovesse raggiungere 64-65 punti vedo squadre decisamente favorite. Già parlare di Champions, però, è già un segnale importante. Vuol dire che delle qualità ci sono, dopo un momento in cui la squadra era molto piatta. L’Europa League è un buon obiettivo, raggiungendola la Lazio tornerebbe nel suo habitat naturale

Giordano sul lavoro di Tudor