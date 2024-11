Provedel: "Con Baroni siamo tutti motivati, la direzione è quella giusta. I tifosi…"

Pausa per le Nazionali che permette di rifiatare ai giocatori biancocelesti reduci da un tour de force vincente con sei partite su sette vinte in 21 giorni, che proiettano la Lazio al secondo posto in Serie A e in vetta all'Europa League. La squadra di Baroni terminata la sosta è attesa da un susseguirsi di partite complicate e tutte ravvicinate, motivo per cui allenarsi bene e rifiatare in queste due settimane sarà fondamentale.

Uno dei tanti meriti di questa recente Lazio è anche aver registrato la difesa infatti rispetto all'inizio della stagione si subisce molto meno e molti gol sono episodici. Il merito non può che essere anche dei portieri e l'estremo difensore biancoceleste, Ivan Provedel, è intervenuto questa mattina sulle frequenze di Lazio Style Radio.

