Lazio, le prime parole di Tchaouna: "Sono molto contento di essere qui. Ecco il mio idolo e il nuovo numero di maglia"

Dopo la presentazione di ieri di Marco Baroni, nella giornata di oggi sono arrivate anche le prime dichiarazioni di Dele-Bashiru, Noslin e Tchaouna. L'attaccante francese si è presentato da nuovo giocatore della Lazio ai microfoni di LSC, queste le sue parole.

La presentazione di Tchaouna

Ciao sono Loum Tchaouna e sono un nuovo giocatore della Lazio. Sono molto contento di essere alla Lazio, è una nuova tappa per me. Spero andrà tutto bene, non ho dubbi al riguardo. Il mio obiettivo è chiaro: passare ad una nuova tappa della mia carriera, giocare al massimo per il piacere mio e della mia squadra, è per questo che sono qui e sono contento della fiducia della Lazio. Spero che questa tappa abbia in serbo delle cose buone per me

Il ruolo della famiglia per Tchaouna

Si è vero che mio padre ha avuto un ruolo nella mia crescita, è lui che mi ha insegnato il calcio assieme ai miei fratelli fin da quando eravamo bambini. Oggi siamo diventati grandi ed è fiero di noi. Spero che possa avere da noi nuove soddisfazioni

L'importanze del calcio

Da quando sono piccolo ho questa passione per il calcio. Ho fatto le prime selezioni a quindici/sedici anni, sono passato attraverso tutte le categorie una dopo l’altra. Adesso sono un veterano della squadra nazionale, malgrado tutto e spero di raggiungere la Nazionale maggiore più avanti

Il gol di Tchaouna all'Olimpico contro la Lazio

Ho fatto gol allo stadio Olimpico, da un lato ero fiero di aver segnato per la mia squadra, dall’altro oggi è un nuova storia e adesso spero di segnare con la Lazio contro tutte le squadre

Le passioni di Tchaouna

Mi piace giocare alla PlayStation e, come tutti i giovani calciatori, gioco a FIFA, a basket. Ho partecipato anche a partite di a padel con gli amici. Se sono forte a FIFA? Certo!

Il rapporto con Baroni

Se tutto va ben avrò un incontro con mister Baroni nelle prossime ore, spero ci capiremo e saremo sulla stessa lunghezza d’onda. So che ci sono delle aspettative nei miei confronti perché sono in fase di sviluppo e spero che troveremo una buona intesa con il mister per progredire su alcuni punti da migliorare in campo e fuori

L'idolo di Tchaouna

Dembélé come ho già detto è stato un esempio per me perché amo il dribbling, sono abile con entrambi i piedi, quindi è un giocatore a cui vorrei avvicinarmi poco a poco perché ha una buona tecnica. Ognuno però ha la propria storia e spero di scrivere la mia insieme a Guendouzi che è francese come me

L'importanza della pazienza

La frase “As Sabre” significa “La Pazienza”. Io sono sempre stato paziente ma qualcuno potrebbe pensare che uno come me voglia bruciare le tappe. Ma fino a oggi sono stato paziente, sono passato dalla Ligue 2 alla Salernitana, ora sono alla Lazio e spero di raggiungere altri obiettivi e perché no magari la nazionale francese, che è tra i miei obiettivi

