Valencia-Betis: omaggio mai visto per le vittime dell'alluvione

Questo sabato alle ore 14.00 è ripartita la Liga spagnola. Al Mestalla è andato in scena un momento che sarà ricordato per sempre nel mondo del calcio non giocato. Prima del match tra Valencia e Betis di Siviglia è stato doveroso ricordare il dramma maltempo che ha colpito l'intera Spagna ma in particolare la città di Valencia. Un omaggio che ha commemorato le vittime dell'alluvione. Il match è terminato 4-2 per la squadra di casa che ha gioito per il risultato e la vittoria nonostante ancora il terribile momento che si respira nella vita quotidiana per quanto accaduto di drammatico meno di un mese fa.

Il momento pre match

Il calcio spagnolo si è unito abbracciando virtualmente e non solo quanto accaduto nella città di Valencia. Il club è tornato a giocare in casa a 25 giorni dalla violenta tempesta che ha provocato centinaia di vittime, devastando l'intera provincia. La squadra allenata da Baraja è scesa in campo davanti pubblico al Mestalla contro il Real Betis indossando una divisa nera e il lutto al braccio. Gli spalti dello stadio si sono colorati con la bandiera cdella comunità autonoma di Valencia e sulle tribune è comparsa l'enorme scritta “Amunt Valencians“.

