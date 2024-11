L'Italia è in finale di Coppa Davis per il secondo anno consecutivo!

l'Italtennis si regala una grande occasione: vincere per la seconda volta consecutiva la Coppa Davis e vincere nello stesso anno Davis e Billie Jean King Cup. Nel pomeriggio di Malaga l'Italia capitanata da Filippo Volandri si è aggiudicata i due punti necessari per l'accesso alla finale in programma domani a partire dalle 16:00. Domani l'Italia affronterà l'Olanda che ha sconfitto la Germania.

Berrettini - Kokkinakis 6-7, 6-3, 7-5

The Hammer porta in vantaggio i suoi conquistando il primo punto contro il tennista australiano al termine di un match tiratissimo conclusosi solo al terzo set. Berrettini nel primo set è più volte ad un passo da aggiudicarselo ma non riesce a trovare il graffio vincente e si vede sconfitto nel Tie-Break. Dal secondo set in poi Berrettini riprende a spingere e a martellare aggrappandosi al servizio nei momenti decisivi e riuscendo a portarsi a casa il match.

Sinner - De Minaur 6-3, 6-4

Tutta la pressione si riversa sul numero uno del mondo che può portare l'Italia in finale per il secondo anno consecutivo. L'altoatesino che non ha mai perso contro De Minaur non disattende le aspettative nemmeno questa volta portandosi a casa il match in due set e regalando a Capitan Volandri il secondo punto che consente l'accesso alla finale di domani.