CONFERENZA PIOLI - "Pulisic ha fatto quello che doveva fare, è un giocatore corretto. Contento della vittoria"

Al termine della partita giocata tra Lazio e Milan l'allenatore avversario Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Un bilancio sulla partita:

Primo tempo complicato, la Lazio si è chiusa bene e dovevamo sfruttare al megluio gli esterni. Partita difficile, costruito e concesso poco. Nel secondo tempo meglio, gli episodi ci hanno dato modo di andare in superiorità numerica e vincere. Sentivamo che si poteva vincere.

Sugli episodi:

Rigore? Non l'ho rivisto, non posso dare un giudizio. Su Pellegrini penso che Pulisic, che è un giocatore corretto, ha rispettato il gioco del calcio: ha giocato e abbiamo fatto bene. Forse è stato ingenuo l'avversario. Ma noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare.

Sui cambi:

Se si vincono le partite i cambi sono giusti, quindi li ho indovinati. Ho tolto tutti gli ammoniti perché era diventata una partita nervosa. Per far ritornare gli avversari serviva farli ritornare in parità numerica.