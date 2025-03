Lazio: la società esprime la sua solidarietà per la popolazione Asiatica, il comunicato

È terribile ció che sta accadendo in Asia negli ultimi giorni, infatti, un terremoto di magnitudo 7.7, seguito da una scossa di 6.4, ha colpito il territorio della Thailandia, Laos e Cina. Al momento sono circa 3400 i feriti, ma non solo, 90 persone sono ancora intrappolate in un edificio. In seguito ai terribili avvenimenti, la Società sportiva Lazio ha espresso tutta la sua solidarietà nei confronti del popolo asiatico tramite un comunicato sui canali ufficiali.

Mondo - Depositphotos

Il comunicato della Lazio

S.S. Lazio esprime la sua solidarietà nei confronti della popolazione Asiatica, colpita da un terribile terremoto. Ai nostri amici e tifosi, i nostri pensieri e abbracci.

Nella pagina seguente la situazione in Asia e il bilancio delle vittime