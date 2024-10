Lazio-Genoa, Gila a LSC: “Abbiamo fatto una partita importante. Con il Como…”

Quello di oggi è stato il primo clean sheet della Lazio in campionato: la difesa così come Provedel hanno fatto una buona partita. Al termine della gara vinta con il Genoa, Mario Gila è intervenuto ai microfoni di LSC. Queste le sue parole

Meglio di così non poteva andare, era importantissima per noi dopo la sconfitta contro la Juve che pensiamo non sia meritatissima. Abbiamo fatto un partita importante per dare continuità a quello che stiamo facendo in campionato e questa vittoria conferma il livello che stiamo mostrando a tutti. Quando giochi con un’ammonizione è più difficile, devi avere cura e alzare il livello di attenzione. Aiutare la squadra senza essere troppo irruente, devi alzare la tensione perché devi aiutare la squadra. Il mio outfit? Gli altri sono invidiosi, questa è personalità. C’è chi si veste peggio. Sapevamo che Pinamonti fosse forte e poi giocano con Throsby che sulla palla in alto è forte, dovevamo leggere le sponde che facevano. Non era facile. Sono molto contento per il clean sheet e per la vittoria.