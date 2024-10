Lazio-Genoa, i biancocelesti festeggiano la grande vittoria: i messaggi social dei calciatori

È terminato il match fra Lazio e Genoa, iniziato alle ore 15.00 allo stadio Olimpico di Roma: una partita bellissima dei biancocelesti che hanno regalato una giornata assolutamente emozionante a tutti i tifosi presenti allo stadio e non solo. Una partita di grande consapevolezza e convinzione, ma soprattutto di cuore e grinta che ha permesso alla Lazio di imporsi sulla formazione ligure con ben tre gol di scarto. Si tratta della sesta partita vinta tra le ultime sette, considerando campionato ed Europa League, due percorsi paralleli che la nuova Lazio di Baroni sta giocando brillantemente. Tutti i singoli di questa squadra, grazie allo spirito di gruppo e alla fiducia dell’allenatore, riescono a tirare fuori il meglio per i colori biancocelesti e per portare la Lazio in alto dove merita davvero di stare.

Tre protagonisti per Lazio-Genoa

Oggi, come in tutte le partite, ognuno dei calciatori entrati in campo ha contribuito alla magnifica prestazione della Lazio, ma le tre reti sono arrivate, in particolare, grazie a Noslin, Pedro e Vecino. Il primo, giovanissimo e appena arrivato alla Lazio, vanta già la sua seconda rete in campionato dopo quella contro il Torino, l’emergente talento ex Verona, oggi titolare dopo il forfait all’ultimo di Zaccagni, ha ufficialmente aperto la partita con un grande goal e permesso alla squadra di portarsi in vantaggio già nel primo tempo. Dopo un secondo tempo combattuto, arriva la rete del “senatore” Pedro, la quarta dell’ultimo periodo che si rivela fondamentale per i biancocelesti. Quella dello spagnolo è stata una rete cercata e voluta nei minuti finali di partita per chiudere definitivamente il match con 3 punti. L’ultima gioia per i tifosi viene regalata dal centrocampista Vecino che mette a segno la terza rete, permettendo di raggiungere un risultato, quello del 3-0, che finalmente ha potuto rendere conto del merito e dell’impegno impiegato in tutti i 90 minuti.

