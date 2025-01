Ezio Simonelli debutta alla guida della Lega Serie A: la scelta su Lotito

Il debutto di Simonelli e i nuovi equilibri nella Lega Serie A

Ezio Simonelli, nuovo presidente della Lega Serie A, è pronto a inaugurare il suo mandato con l’assemblea odierna, durante la quale verrà ratificata la composizione della nuova governance. L’assetto è già stato definito nel corso di un vertice tra le società, come riporta il Corriere dello Sport. Tra i principali sviluppi, la conferma di Luigi De Siervo come amministratore delegato e l’uscita di Claudio Lotito dalla carica di consigliere federale in quota Serie A, una conseguenza del suo passaggio all’opposizione in Assemblea.

IPA

Verso il nuovo Consiglio Federale e le cariche ufficiali

Il 3 febbraio si terrà il Consiglio Federale per rieleggere Gabriele Gravina alla presidenza della Figc, occasione in cui la Lega Serie A voterà tre dei suoi quattro rappresentanti: secondo l’accordo di maggioranza, saranno Inter, Juventus e Udinese a occupare questi posti, insieme a Simonelli. Nel frattempo, domani saranno ufficializzate le altre cariche. I nuovi consiglieri saranno Luca Percassi, Paolo Scaroni, Tommaso Giulini e Claudio Fenucci. Nel board della Lega entra anche Lamberto Tacoli, a completare un team che accompagnerà Simonelli nel suo mandato.